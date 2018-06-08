Пхеньян, 9 июня, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Послевоенная политика США строилась на недопущении какого-либо «объединения» и даже противостояла нормализации отношений между двумя Кореями. Есть ли шанс у современных Северной и Южной Корей преодолеть сопротивление Вашингтона и снизить градус противостояния, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

США по окончании Второй мировой войны постарались максимально отойти от своих обязательств по отношению к СССР как союзнику в победе над странами гитлеровской коалиции. Особенно ярко это проявилось в отказе от предыдущих договоренностей с Москвой по разделу зон контроля на территориях, которые были оккупированы милитаристской Японией. 38 параллель по обоюдной договоренности разделила войска СССР и США на Корейском полуострове. Но с этого момента действия американцев, сделавших невозможными демократические выборы на занятой ими территории, привели к разделу Кореи.

Многочисленные военные провокации с южной части полуострова стали причиной полномасштабной войны, продолжавшейся до 1953 года. Американские вооруженные силы быстро распробовали все преимущества поддержания постоянного очага напряженности в этом регионе, позволявшей им держать под этим предлогом крупные военные силы в стратегически важной точке мира. Теперь наращивание напряженности между Северной и Южной Кореей становится для США особенно важным в свете противостояния с Китаем.

Читайте подробности: Объединение Северной и Южной Кореи не вписывается в планы Вашингтона

Читайте также другие статьи Руслана Хубиева, посвященные мировой политике.