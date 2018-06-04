Ульяновск, 4 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Ульяновске спасательные службы и полиция выгоняли медведя из города. По сообщениям очевидцев, дикого зверя видели на берегу Свияги, в районе Вырыпаевки и Дальнего Засвияжья.

Pxhere.com Медведь перешёл дорогу в неположенном месте

В эти выходные ульяновцы столкнулись с медведем, сообщает «Улправда». Испуганные жители позвонили спасателям, которые вместе с полицией и егерями пытались выгнать косолапого за пределы городской черты. По данным издания, сейчас егеря обследуют район села Анненково, расположенный в черте Ульяновска, чтобы убедиться, что медведь покинул пределы города.

По одной из версий, медведь мог прийти в город со стороны Чувашии, пройдя вдоль реки Свияга. Не исключается также, что зверь жил у людей, так как рядом с городом нет больших лесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти выходные в городе Печора (Коми) на детскую площадку пришел медведь. Очевидцы сняли на видео прогулку медведя во дворе жилого дома. Животное не испугалось собачьего лая и окриков местных жителей. Медведь ушёл, услышав вой патрульной машины

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