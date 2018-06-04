Пушкинские Горы, Псковская область, 4 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Псковской области открылся 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, центральный день праздничной программы, которая продлится до 10 июня, состоялся 2 июня в Пушкинских Горах и Михайловском.

Pskov.ru Выступления музыкантов на Пушкинском празднике поэзии

Праздник начался с традиционной заупокойной литии на могиле Александра Пушкина Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре в Пушкинских Горах, которую отслужил новый митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Pskov.ru Заупокойная лития на могиле Александра Пушкина в Пушкинских Горах

В Михайловском была развёрнута праздничная поляна: лагерь гусар и стрельцов Бориса Годунова, деревенька с воссозданным бытом русских крестьян, а также «почтовое отделение Российской империи», где врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову самому пришлось вспомнить пушкинские строки: для того, чтобы получить подорожную карту, он прочёл «Я помню чудное мгновенье…».

На интерактивных площадках праздника гостям предлагали покататься на деревянных качелях, принять участие в традиционных народных развлечениях и угоститься чаем из трёхметрового пушкинского самовара. Также в Михайловском были организованы мастер-классы по фехтованию, классическим танцам и дворянским играм. Впервые жители Пскова и Великих Лук могли добраться до Пушкинских Гор и обратно на бесплатных автобусах. Изюминкой стала сцена на воде: на ней выступили артисты Имперского русского балета, руководителем которого является художественный руководитель 52-го Пушкинского праздника поэзии и заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. Также для гостей праздника выступили «Сябры» из Белоруссии.

Pskov.ru Артисты Имперского русского балета

По мнению врио губернатора Михаила Ведерникова, в ежегодный праздник организаторы смогли «вдохнуть новую жизнь».

«Мы руководствовались тем, что концепция, которая есть у праздника уже более полувека, должна сохраниться. И главным стержнем праздника, конечно, должен быть Александр Сергеевич Пушкин как личность и как поэт со своим творчеством. Одновременно мы поставили для себя задачу привлечь как можно больше новых участников и, в первую очередь, нашу молодежь», — отметил он.

Руководство Псковской области рассчитывает, что в 2019 году, когда будет отмечаться 220-летие со дня рождения Александра Пушкина, интерес к мероприятию повысится.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии продлится в Псковской области до 10 июня. В программе — международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018», творческие встречи с литераторами, а также научно-практическая конференция филологов «Пушкин и Толстой в современном мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний Пушкинский праздник посвящён 219-летию со дня рождения Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой. Также праздник приурочен к празднованию Пушкинского дня России и Дня русского языка.