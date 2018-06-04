Ярославль, 4 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов Ярославской областной думы не видит причин пересмотра итогов праймериз из-за возможного нарушения закона о персональных данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал лидер ярославских единороссов Михаил Боровицкий.

Duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат и действующий депутат Василий Бобков заявил о «накрутке» результатов за его конкурентов посредством электронного голосования.

«Вчера оргкомитет рассматривал жалобу Василия Сергеевича. По тем материалам, которые были представлены, оргкомитет не мог принять решение об аннулировании результатов на каких-то участках. То, о чем он говорит — нарушение закона о персональных данных — находится в компетенции правоохранительных органов. Это требует дополнительного расследования, которое может провести только полиция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Боровицкий.

По словам Боровицкого, в предварительном голосовании приняли участие 78 тыс жителей Ярославской области, явка составила около 8% от общего числа избирателей. При этом около 2 тыс человек проголосовали посредством электронного голосования. Четверть этих голосов приходится как раз на 9-й округ (из 25). Сам Михаил Боровицкий ничего подозрительного в этом не видит.

«В теории, если кто-то из кандидатов решил мобилизовать свой электорат через электронное голосование, то у него была возможность это сделать», — сказал Михаил Боровицкий.

Официальные результаты предварительного голосования в Ярославской области пока не оглашены.