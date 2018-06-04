Минск, 4 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Минске введут в декабре в эксплуатацию гидрометеостанцию, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды АндрейХудык, сообщает 4 июня БЕЛТА.

Цитата из х/ф «Как я провёл этим летом». Реж. Алексей Попогребский. 2010. Россия Метеостанция

По его словам, в 2018 году в Белоруссии в ряде городов установят новое метеорологическое оборудование. Так, современная гидрометеостанция будет построена в Минске, две автоматические метеостанции уже функционируют в Лепеле и Пружанах, а до конца 2018 года будут открыты станции в Гродно, Щучине, Солигорске, Полоцке. Помимо этого, в 2019 году в Витебске будет установлен доплеровский локатор.

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Напомним, в октябре 2017 года через Белоруссию прошел ураган «Герварт». До этого ураган унес жизни шестерых человек в Европе.