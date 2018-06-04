Южно-Сахалинск, 5 июня, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Ответы Минтруда на обращение ветеранов Великой Отечественной войны, ученых, экспертов, депутатов выглядят буквально иллюстрацией русской поговорки «Ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму». Какое обращение вызывает у чиновников желание старательно переменять тему, пишет действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса Сергей Пономарёв.

С октября прошлого года авторы обращения пытаются довести до президента инициативу восстановить праздник Дня Победы над Японией, установленный на 3 сентября еще в 1945 году, и более того, до сих пор не отмененный. В обращении указывается на важность этой даты, в которую победа над милитаристской Японией отмечается во многих странах — КНР, КНДР, Южной Корее, Нидерландах, Великобритании, США. При том, что именно вклад нашей страны в эту победу был решающим, и при том, что сейчас крайне необходимы контрмеры против переписывания и фальсификации истории того периода, в России этот день не отмечается никак.

Ответ на обращение, подготовленным Минтрудом, гласит, что соответствующий указ от 1945 года был якобы отменен в 2010 году тем же ФЗ, который отнес 2 сентября к числу памятных дат как День окончания Второй мировой войны. И подобные ответы чиновники давали неоднократно, меж тем как ФЗ, на который они указывают, не отменил ни одного правового акта. И говорить, что ФЗ отменил обсуждаемый Указ от 1945-го — неверно.

Далее, Минтруд указал на нецелесообразность введения еще одного нерабочего праздничного дня. Но дело даже не в его мотивировке — «частое изменение перечня нерабочих праздничных дней не способствует эффективной организации производственных процессов, затрудняет планирование времени отдыха и режимов рабочего времени». Дело в том, что вопрос об установлении праздничного нерабочего дня и не ставился, — тем более, что Указом от 1947 года этот день был признан рабочим, но название у него осталось прежним — День Победы над Японией.

Поскольку отписки из Минтруда продолжали поступать, последовало обращение в Генпрокуратуру — требовалось привлечь внимание к недопустимому искажению правды, нарушающему законодательство об обращениях граждан.

Почему ни первая, ни вторая попытка не принесла успеха, и что активисты намерены делать теперь, читайте в статье: «Ты ему про Ерёму, а он тебе про Фому». Минтруд как производитель вранья

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