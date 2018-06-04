Москва, 4 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В ЕС достаточно плохих новостей появляется каждый день и поэтому получение известий из Италии стало «лучом света» для Брюсселя. Италия, наконец, сформировала новое правительство, которое принесло присягу. Кабинет министров создавался в течение трех месяцев после парламентских выборов и неожиданно подтвердил новый тренд в политике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Maxpixel.net Евро готовится упасть

«Евроскептики и националисты снова набирают голоса, с чем придется мириться ЕС, но основные потрясения в ближайшее время нас ожидают в экономике Еврозоны. Требование нового правительства Италии, отправленное в Брюссель ранее, фактически ставит ультиматум ЕЦБ и еврокомиссарам — списать внешние долги на 200 млрд евро, дать пространство для маневра во внутренней экономической политике и отменить санкции против России и Ирана. Изначально, только России, но в свете демарша США по Иранской сделке, на повестку дня попал и Иран», — пояснил эксперт.

Таким образом, в краткосрочной перспективе, сворачивание политического кризиса в Италии приведет к укреплению экономических позиций ЕС и евро, в частности, но уже в августе-сентябре кризис уже между новым правительством и Брюсселем приведет к новым потрясениям в экономике. Если будут списаны долги, то придется списывать и другим «старым» членам ЕС, а «новых» — давить. Если списаны не будут, то Италия запустит свой Итексит. Если же не будет принят пункт по санкциям, то промышленность и с/х Италии продолжит стагнировать, а при его принятии придется объясняться с США.

«Слишком много противоречий вскрывается в ранее стабильной работе экономики ЕС, поэтому глобальное ослабление евро до позиций января 2018 года в конце лета становится реальным прогнозом. 67−68 рублей — эти позиции будут достигнуты не только из-за проблем в ЕС, но и из-за окончания политики девальвации рубля правительством России, а также роста экспорта над импортом сверх плана (более 7% от прогнозов начала года) и начала укрепления отечественной валюты после ЧМ-2018», — высказал сове мнение Ширяев.

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