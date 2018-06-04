Саратов, 4 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Саратовской области провели учения расчеты зенитно-ракетного соединения (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По данным пресс-службы, в ходе учений военнослужащие отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению имитирующих авиацию воздушных целей.

Кроме того, расчеты ЗРС С-400 «Триумф» выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные судна условного противника.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин назвал подготовку к маневрам «Восток — 2018» в качестве приоритетной задачи боевой подготовки ВКС РФ на летний период.

По его словам, всего ВКС РФ проведут предстоящим летом более 200 учений.

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