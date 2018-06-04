Якутск, 4 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. На съёмки фильма «Тыгын Дархан» из бюджета Якутии выделили 10,5 млн рублей в условиях, когда в регионе режут траты на ремонт и строительство социальных объектов. Аукцион на производство национального художественного полнометражного фильма «Тыгын Дархан» был объявлен 29 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинохлопушка

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Съёмки этого фильма идут в Якутии с 2015 года. Кино снимают в рамках реализации концепции развития киноиндустрии, которая была создана в 2013 году. Лента создаётся по мотивом романов национального писателя республики Василия Яковлева «Тыгын Дархан» и «Глухой Вилюй». Всего на кинокартину в 2015—2018 годах из бюджета республики уже потратили 200,5 млн рублей, осталось освоить 10,5 млн. Итого, фильм обойдётся республике в 211 млн рублей.

Для сравнения: съёмки снятого в 2017 году фильма «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих в главной роли стоили 61 млн рулей, а кинокартины Константина Хабенского «Собибор» (2018 год) — 180 млн рублей.

Съёмки произведённого в Якутии фильма «Мой убийца», ставшего, по словам его продюссера Марины Скрыбыкиной, самым дорогим в республике на 2016 год, стоили 5 млн рублей. При этом фильм был в прокате в московских кинотеатрах и является претендентом на номинацию «Лучший иностранный фильм» кинопремии «Золотой глобус».

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«В бюджете денег нет, — рассказывала Марина Скрыбыкина. — Есть двадцать студий. Четыре-пять миллионов рублей, которые выделяются из бюджета, делятся между ними — это очень маленькие деньги. «Мой убийца» — наверное, самый дорогой фильм, который снимался в республике. Он стоил больше 5 миллионов рублей. А финансирование из бюджета… Два года снимала — в первый год дали 350 тысяч рублей, во второй — то же самое. Все остальные деньги я нашла через рекламодателей».

Отметим, что Тыгын Дархан — имя героя многочисленных якутских преданий, подлинная историческая личность, жившая в конце XVI — первой трети XVII века. Он объединил под своей властью ряд племён.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая врио главы Якутии был назначен экс-мэр Якутска Айсен Николаев. Практически сразу после назначения он заявил «Якутску Вечернему», что будет переводить регион в режим жёстких финансовых ограничений.

«Буду смотреть всю систему, изучать все возможности. Возможно, откажемся или перенесем на следующий год какие-то объекты, приостановим запланированное, но не начатое строительство. Но на первых порах речь пойдёт об отказе от неэффективных расходов. Я за то, чтобы проводить оптимизацию. И достаточно серьёзную. Бюджет Якутии не в том состоянии, когда мы можем позволить себе содержать ведомства просто для трудоустройства чиновников. Ситуация очень тревожная», — признался Айсен Николаев.

По его данным, в бюджете республики не хватает 15 млрд рублей помимо прописанного дефицита.

«Это средства, которые мы обязаны будем найти, но которые даже не заложены в бюджете. Это огромная сумма, а в суммах я, поверьте, разбираюсь», — пояснил врио главы Якутии.

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