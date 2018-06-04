Палермо, Италия, 4 июня, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини совершил поездку на Сицилию, которую назвал южной границей между Европой и Азией. Его фраза «хорошая жизнь для мигрантов окончена: пусть начинают паковать чемоданы» стала сигналом к принятию мер по борьбе с нелегальной миграцией, пишет газета ABC 4 июня.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Без перспектив

Сальвини осудил действия НПО, которые высаживают в итальянских портах мигрантов, обнаруженных в Средиземном море. Он отметил, что необходимо работать с африканскими государствами, чтобы предотвратить миграцию.

«Как министр я буду работать с этими правительствами, чтобы избежать отъезда отчаявшихся людей, которые надеются найти золото в Италии. Между тем в Италии нет работы даже для итальянцев», — сказал Сальвини.

Напомним, лидер правой партии «Лига» Сальвини стал заместителем главы правительства Италии и министром внутренних дел 1 июня. Во время своей предвыборной кампании партия пообещала отправить в страны происхождения 500 тысяч мигрантов.