Омск, 4 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Омскую область за январь — апрель 2018 года прибыло 7,3 тыс. человек, а выбыло — 10,4 тыс. человек. Таким образом, число выбывших за этот период превысило число прибывших на 3,1 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июня, в Омскстате.

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Статистики уточнили, что только в апреле в регион прибыло 1,9 тыс. человек, выбыло — 2,8 тыс. человек. Миграционная убыль составляла 896 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, миграционная убыль населения фиксируется в Омской области уже не первый год. Например, в 2009 году миграционная убыль составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека. Почти за весь 2017 год в регион прибыло 22,7 тыс. человек, а выбыло — 32,1 тыс. человек.

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Напомним, в марте 2018 года в регион прибыло 2,1 тыс. человек, выбыло — 2,8 тыс. человек.

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Очередное тревожное сообщение омских статистиков омичи обсуждают в соцсетях. В частности, некоторые горожане высказывают мнение, что в Омске сложно выжить из-за низких зарплат.

Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в январе — марте 2018 года составила 34 915 рублей, в Омской области — 31 548 рублей, и это один из самых низких показателей в округе (ниже только в Республике Алтай — 27 294 рубля, а также в Алтайском крае — 23 302 рубля).