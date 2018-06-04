Париж, 4 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры на полях саммита Большой Семерки, сообщает 4 июня Al Arabia.

Whitehouse.gov Трамп и Макрон

В последнее время Соединенные Штаты вызывают всё большую критику со стороны международного сообщества, особенно от стран-членов СБ ООН, в связи с разрывом ядерной сделки с Ираном.

Напомним, соглашение о прекращении ядерных испытаний Исламской Республикой было достигнуто в 2015 году, в обмен на данную уступку державы согласились частично снять санкции с Ирана. Новый президент США Дональд Трамп расторгнул сделку, что в перспективе чревато для ЕС экономическими потерями.