Москва, 4 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы жителей России в апреле 2018 увеличились на 5,7% в годовом выражении, следует в данных Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

В отчете говорится, что сумма реальных доходов считается как разница между номинальным доходом и обязательными платежами, скорректированными на индекс потребительских цен. При этом точная сумма реальных доходов не указывается.

В номинальном выражении средний денежный доход жителей России в апреле 2018 года составлял 33 069 рублей. По сравнению с апрелем 2017 года он увеличился на 8,2%.

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