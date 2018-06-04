Ярославль, 4 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Ярославской областной думы привело к скандалу в 9 округе, где кандидат и действующий депутат Василий Бобков заявил о фальсификации результатов посредством электронного голосования. Об этом Василий Бобков написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Василий Бобков

По мнению Бобкова, результаты его конкурентов были искусственно завышены посредством предварительного электронного голосования. Таким образом в округе проголосовало более 500 человек. При этом ряд сторонников депутата не смогли проголосовать на избирательных участках «вживую», так как им сказали, что они уже проголосовали.

«Я уверен, что часть голосов ненастоящие, они сделаны на основе персональных данных людей, которые скорее всего ранее принимали участие в выборах или праймериз. Мои подозрения основаны на том, что с момента открытия избирательного участка я встретил много людей, которые пришли проголосовать, а им отвечали: «вы уже проголосовали». Хотя они утверждали, что ничего подобного не делали. Я надеюсь, что у руководства партии «Единая Россия» хватит смелости признать свою ошибку в электроном голосовании и не оскорблять подлогом выбор жителей Ленинского района», — написал Василий Бобков на своей странице в Facebook.

Ряд ярославцев написали заявление об этом в оргкомитет предварительного голосования. В штабе кандидата не исключают возможности обращения в полицию по факту нарушения закона о персональных данных избирателей.