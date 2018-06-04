Ярославль, 4 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В социальных сетях ярославцы делятся фотографией объявления, где от имени одного из риэлторских агентств предлагается помощь тем, кто не хочет жить по соседству с мусорной свалкой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Социальные сети Риэлторы привлекают клиентуру

Как и ожидалось, агентства по продаже и обмену жилья решили использовать благодатную тему «московского мусора», который вот уже несколько месяцев возят на городскую свалку «Скоково».

Расположена она в непосредственной близости от самого крупного и густонаселенного района Ярославля — Дзержинского. От «Скоково» до некоторых жилых домов — всего несколько километров. Такое соседство и раньше вызывало тревогу, а с началом скандала вокруг завоза мусора из Москвы и Московской области многие жители Дзержинского района стали задумываться о переезде и обмене квартиры на другой район, более благополучный в плане экологии. Агентства по покупке, продаже и обмену жилья, видимо, решили воспользоваться моментом, чтобы с помощью «московского мусора» привлечь клиентуру.

Заверения ярославского губернатора о том, что «московского мусора сейчас ввозят меньше, чем предусмотрено договором: 300−320 тонн в сутки вместо 500», ярославцев не успокаивают. 6 июня в парке Мира пройдет уже четвертый антимусорный митинг.