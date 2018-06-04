Москва, 4 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести программу по утилизацию старой бытовой техники, а также обсудить ответственность за отказ от утилизации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Жуткая смерть девочки в Кемерово, захлопнувшейся в древнем холодильнике, вынуждает задуматься о спецпрограмме по утилизации старой бытовой техники и ответственности за попытку просто выкинуть её на ближайшую мусорку», — отметил Жириновский.

Депутат Госдумы обратил внимание на вред от устаревшей бытовой техники.

«Устаревшая домашняя техника, выброшенная на улицу, а не уничтоженная по правилам, несет в себе много угроз. Ламповые телевизоры, например, взрываются при ударе по экрану, осколки выбивают глаза и калечат людей, а старые холодильники имеют специальную защелку, из-за которой изнутри дверцу практически не открыть», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным регионального Следственного комитета, семилетнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области, обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике.