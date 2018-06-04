* ИГ — запрещённая в России организация

Энергодар, Украина, 4 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины показали детям в Запорожской области приемы рукопашного боя, в одной из сцен спецназовец «перерезал шею» условному противнику, видео опубликовано на Youtube-канале Bora Bora.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская пропаганда. Гильотина

Инцидент произошел 1 июня в городе Энергодар, выступление было посвящено Международному дню защиты детей. На кадрах видно, как люди в военной камуфляжной форме моделируют боевые ситуации, при этом в одной из сцен боец с ножом «перерезает шею» другому, после чего у последнего льётся бутафорская кровь.

Пользователей интернета возмутило данное выступление, многие из них назвали его жестоким и неуместным. В комментариях к видео отметили, что военные были больше похожи на боевиков.

«В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) какой-то, — отметил один из пользователей. — Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике, детям».

Люди также раскритиковали родителей присутствующих на мероприятии детей, которые не возмутились происходящим на сцене.