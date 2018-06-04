Великий Новгород, 4 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Новому главе Чудовского района Новгородской области Николаю Хатунцеву в канун проведения в России Чемпионата мира по футболу предписано организовать вакцинацию от кори в цыганском поселении. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление главного санитарного врача Новгородской области Анатолия Росоловского опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Эжен-Эрнест Хиллемахер. Эдвард Дженнер прививает мальчика. 1884

В документе отмечается, что вакцинации против кори в Чудово не имеют 250 представителей цыганской общины, в том числе 150 детей.

«Причиной низких показателей охвата прививками является активная миграция указанной группы населения и редкое обращение их за медицинской помощью. Сложившаяся ситуация может привести к серьёзным осложнениям эпидемической обстановки в Новгородской области, возникновению вспышек инфекционных заболеваний и требует незамедлительного принятия мер», — говорится в постановлении главы управления Роспотребнадзора по Новгородской области.

В документе также отмечается, что за четыре месяца 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 1149 случаев заболевания корью, больше всего — в Москве и Московской области, при этом вспышки возникали, в том числе, «за счёт непривитых труднодоступных групп населения»: цыгане, мигранты, члены религиозных общин и другие.

В постановлении главного санитарного врача Новгородской области отмечается, что риск завоза и распространения коревой инфекции возрастает в условиях проведения на территории Российской Федерации в июне-июле 2018 года Чемпионата мира по футболу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Псковской области в феврале 2018 года был выявлен первый за пять лет случай кори: как было установлено, её завёз из Москвы школьник.

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