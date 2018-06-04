Волгоград, 4 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области потерпел крушение мотодельтаплан, который проводил опыление полей. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погиб пилот 1942 года рождения.

Pxhere.com Крушение легкомоторного самолёта

Самолет упал в Калачевском районе области.

Напомним, что ровно за неделю до трагедии, 27 мая, во Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет, также занимавшийся сельхозработами. Пилот также погиб. В обоих случаях Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия.