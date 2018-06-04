Москва, 4 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. С начала 2018 года более 12,5 тыс. российских военнослужащих получили служебное жильё. Об этом сообщили 4 июня в Минобороны России.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

«С начала текущего года департаментом жилищного обеспечения Минобороны РФ обеспечено служебными жилыми помещениями более 12,5 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что ещё в 2013 году в жилье нуждались более 100 тыс. российских военных, в то время как на сегодняшний день в служебном жилье нуждаются 21,3 тыс. человек. Ещё 60,7 тыс. получают денежную компенсацию за наем жилья, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в РФ в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России» будет выдано более семи тыс. государственных жилищных сертификатов.

Сертификаты на жильё предназначены для военнослужащих, сотрудников полиции, граждан, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС и других льготных категорий граждан.

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