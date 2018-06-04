Вашингтон, 4 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В США стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Об этом 4 июня сообщается на сайте компании.

SpaceX Запуск Falcon 9

Запуск был произведён с космодрома на мысе Канаверал в 7:45 мск. Ракета стартовала с телекоммуникационным спутником SES-12 на борту, который будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, ранее запуск спутника SES был отложен в связи с дополнительной проверкой второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.