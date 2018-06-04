Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Петербурге днем в понедельник, 4 июня, ожидается сильный ветер. В связи с этим Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу просит горожан и гостей Северной столицы соблюдать осторожность.

Дарья Драй ИА REGNUM Финский залив

Как ожидается, западный и северо-западный ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. Ранее прогнозировалась скорость ветра до 15 м/с. «Будьте внимательны и осторожны!», — призывают граждан спасатели.

По шкале Бофорта, ветер до 17,1 м/с считается «крепким». При таком ветре качаются стволы деревьев, трудно идти против ветра. «Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру», — так описаны последствия крепкого ветра для водной акватории.

По данным синоптиков, днем в Петербурге местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.5 июня