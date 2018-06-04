Лондон, 4 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании получили материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

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Отмечается, что в процессе разработки учёные использовали белок, который вызывает рост кристаллов. По своей структуре и свойствам новый материал напоминает зубную эмаль.

По словам учёных, материал может справляться с экстремальными температурами, а также кислой пищей и напитками. В дальнейшем с его помощью можно добиться прогресса в регенерации твёрдых тканей и предотвращать гниение зубов.