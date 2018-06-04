Москва, 4 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Более половины жителей России (51%) не одобряют назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ, из них 29% «совершенно не одобряют». В 2012 году, когда Медведев стал премьер-министром, его назначение одобрили 59% граждан РФ, 25% — не одобрили. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 79% опрошенных, 20% — не одобряют. Деятельностью местных властей довольны 56% жителей России, недовольны — 41%. Стоит отметить, что работа депутатов Государственной думы РФ не удовлетворяет 55% граждан. 43% считают, что Госдума работает хорошо.

76% граждан следят за работой правительства РФ

56% респондентов отметили, что в целом на сегодняшний день Россия движется в правильном направлении. 27% думают, что страна движется по неверному пути. 16% затруднились ответить.

Опрос проведен 24−30 мая 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

Ранее на эту тему: Путин назначил Медведева премьер-министром России

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Ранее кандидатуру Медведева одобрили депутаты Госдумы РФ.

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