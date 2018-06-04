Тегеран, 4 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф призвал мировое сообщество сопротивляться издевательствам Соединенных Штатов и приложить усилия к сохранению ядерной сделки, сообщает 4 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сделка была заключена в 2015 году, когда США возглавлял Барак Обама, однако администрация нового президента приняла решение ее отменить, что вызвало непонимание как у Ирана, так и у остальных государств, являющихся гарантами соглашения.

Напомним, ядерная сделка с Ираном, с одной стороны, и странами СБ ООН и Германией, с другой, была призвана ограничить разработку ядерного оружия Тегераном в обмен на частичное снятие санкций.