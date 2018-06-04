Москва, 4 июня, 2018, 10:02 — ИА Регнум. На международном рынке телевизионного и цифрового контента World Content Market состоялась традиционная конференция Ассоциации анимационного кино «Актуальные проекты российской анимации». Это мероприятие обычно вызывает неподдельный интерес профессионалов области, поскольку зачастую именно на World Content Market состоятся премьеры новых видеоматериалов анонсированных ранее мультфильмов, объявляются новые проекты и озвучиваются свежие идеи.

Фото предоставлено группой компаний «Рики» Мультфильм «Мой домовой»

Генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин начал свое выступление с показа ролика, отражающего успехи команды: огромную любовь зрителей завоевали «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Бумажки», «Сказочный патруль» и другие мультсериалы студии. Новый амбициозный проект «Паровоза» — полнометражный мультфильм «Кощей. Настоящая история», действие которого происходит во вселенной «Сказочного патруля». В фильме, премьера которого запланирована на весну 2020 года, Антон Сметанкин пообещал представить неожиданную трактовку образов известных персонажей русских народных сказок. Конечно, ключевую роль в истории сыграют маленькие волшебницы — главные героини сериала «Сказочный патруль». Первый рабочий тизер, показанный на мероприятии, представил очень живописные локации, но никак раньше времени не раскрыл сюжет будущего фильма.

Фото предоставлено Ассоциацией анимационного кино Генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин

Ближайшая премьера студии «Паровоз» — сериал для малышей «Виу-Виу». Главные герои приключенческих историй — разные транспортные средства: машинки, кораблики и самолетики. Сериал отличается ярким цветовым решением и невероятно милыми персонажами с большими блестящими глазками. Действие происходит в супер-безопасном мире, в котором даже вода изображена в виде шариков и напоминает обожаемый детьми сухой бассейн. В течение года планируется произвести 52 серии, премьера первого эпизода ожидается в конце июня.

Фото предоставлено Ассоциацией анимационного кино Руководитель направления продаж контента «Союзмультфильма» Евгения Чирикова

Руководитель направления продаж контента «Союзмультфильма» Евгения Чирикова представила проекты, хорошо знакомые профессионалам. Премьера двух серий «Нового Простоквашино» с успехом прошла в сети. На студии идет производство и других новых сериалов: музыкальной сказки по мотивам мюзикла с песнями Любаши «Зебра в клеточку», трехминуток в технике «пластилиновая перекладка» про цифры, буквы и слова «Пластилинки»; поучительного альманаха «Оранжевая корова» о жизни и приключениях маленьких зверят. В октябре 2018 года компания Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing выпустит в российский прокат масштабный долгострой и настоящее произведение анимационного кино — полнометражный кукольный мультфильм «Гофманиада». К началу 2019 года должна быть завершена работа над полнометражным анимационным фильмом «Суворов» — водевильной, комедийной истории в духе «Гусарской баллады».

Генеральный директор и креативный продюсер компании «Эффект фильм» Елена Малёнкина рассказала об удачных продажах образовательного сериала «Профессор Почемушкин» для показа в Китае. Всего произведено 55 серий, началась работа над вторым сезоном проекта. Премьера пилотной серии нового сериала «Знайчишка и его друзья» состоялась в конце декабря 2017 года в кинотеатральном сборнике «Мульт в кино». Развлекательный сериал обладает сильным социальным подтекстом. У каждого из героев — своей характер: любознательный Знайчишка — сангвиник, трусишка Волчишка — меланхолик, энергичный Лисишка — холерик, тихий Медвежка — флегматик. К тому же Лисишка — колясочник, а Медвежка — бурый малыш, усыновленный белыми медведями. Осенью 2017 года проект был впервые презентован на рынках MipJunio» и MipCom, где были достигнуты предварительные договоренности о прокате во всех испаноязычных территориях (Латинской Америке, Испании, Португалии, Италии и США).

Елена Малёнкина впервые показала материалы нового мультсериала «В гости к дедушке» о жизни на даче представителей разных поколений. Восьмилетний Вовка и его младшая сестра Катя не испытывают восторга от перспективы провести лето со стариками, пока не узнают, что все предметы в старом доме способны перемещать их обладателей во времени, дедушка в молодости работал клоуном и, в целом, их пращуры в молодости были очень крутыми.

Фото предоставлено «Эффект-фильм» Мультфильм «В гости к дедушке»

Руководитель студии Wizart Series Александр Миргородский поделился новостями сериала «Йоко», побуждающего детей оторваться от гаджетов и поиграть на свежем воздухе. В планах студии — производство не только второго сезона, но и полнометражного фильма «Йоко». На днях запустится мобильное приложение по мотивам сериала. На студии обсуждается идея спин-оффа о самом популярном героя проекта — девочке Майе: «Майя знает».

Фото предоставлено Ассоциацией анимационного кино Руководитель студии Wizart Series Александр Миргородский

Новый проект студии «Зоя учит Гошу» посвящен чтению. Пилотный эпизод проекта под названием «Магия книги» изначально создавался как авторский короткометражный фильм о мальчике, которого оторвать от игры на планшете смогла только магическая сила книги. Сейчас этот короткий фильм путешествует по фестивалям, а сотрудники студии разрабатывают на основе данной идеи сериал.

Руководитель направления международного маркетинга группы компаний «Рики» Валерия Коротина показала материалы двух новых полнометражных анимационных фильмов, не связанных со Смешариками — самым известным брендом студии. «Детский мир» расскажет о противостоянии вора-неудачника и оживших игрушек. Фильм, напоминающий «Историю игрушек», будет готов к ноябрю 2019 года. Анимационная комедия «Мой Домовой» познакомит с невезучим домовым, который на свою беду стал видимым для людей, но благодаря доброй девочке стал для новых жильцов своего дома членом семьи. В настоящий момент русские сценаристы совместно с американскими коллегами работают над сценарием фильма. «Мой Домовой» увидит свет в 2021 году.

Фото предоставлено Ассоциацией анимационного кин Руководитель направления международного маркетинга группы компаний «Рики» Валерия Коротина

На мероприятии обозначилась яркая тенденция в развитии мультстудий: успех анимационных сериалов вдохновляет творческие команды на создание больших фильмов, ориентированных не только на телевизионный показ, но и на широкий прокат в кинотеатральной сети. Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств через несколько лет нас ждет настоящий бум полнометражного российского анимационного кино.