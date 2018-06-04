Улан-Удэ, 4 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В тушении лесного пожара в Бурятии задействованы военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО … выполняют работы по тушению крупного лесного пожара в районе населенного пункта Бараты Селенгинского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащим, прибывшим на место ЧП, уже удалось потушить более двух гектаров леса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня в Бурятии тушат пять лесных пожаров — в Селенгинском районе и Тункинском национальном парке. Из них два очага локализовано, три — продолжают действовать.

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