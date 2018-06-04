Махачкала, 4 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Дагестане продолжаются увольнения в структурах органов власти. От должности заместителя министра строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства освобожден Махач Алиев. Указ о его увольнении подписал премьер-министр Артем Здунов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Увольнение

От должности заместителя руководителя службы государственного финансового контроля Дагестана освобождена Елена Алиева. Распоряжение об этом подписал врио главы республики Владимир Васильев. Оба чиновника оставили свои посты по собственному желанию, пишет РИА «Дербент». О причинах увольнения и лицах, назначенных на освободившиеся должности, пока не сообщается.

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Напомним, экс-министр строительства Дагестана Ибрагим Казибеков является фигурантом уголовного дела о хищении 38 млн рублей при реализации проекта исторического парка «Россия — моя история. Город Махачкала». Он находится в бегах. Связана ли отставка его заместителя Махача Алиева с расследованием этого уголовного дела, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая председатель правительства Дагестана Артем Здунов отправил в отставку шестерых своих советников и руководителя секретариата председателя правительства с заместителем главы аппарата секретариата. Все уволенные были освобождены от должностей в связи с истечением срока действия контракта.

Месяцем раньше ушел в отставку по собственному желанию советник председателя правительства Дагестана Дилюс Шавалиев, прибывший в Дагестан из Татарии и проработавший на своем посту меньше двух месяцев.

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