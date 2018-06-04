Рига, 4 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Правительству Эстонии «угрожают» высокие цены на алкоголь. Об этом заявил депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс.

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В своём микроблоге в Twitter 4 июня парламентарий заявил, что «эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво €8,45 за пол-литра», и пожелал «удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ».

Заявление было сделано на фоне резкого повышения акцизов на алкоголь в Эстонии. На сегодня они в три раза выше, чем в Латвии. Как сообщало ИА REGNUM, очередное повышение акцизов на алкоголь произошло в январе 2018 года. Это привело к значительным убыткам, которые потерпели предприниматели страны: жители Эстонии стали чаще покупать алкоголь в соседней прибалтийской республике, что негативно сказалось на эстонском бизнесе.