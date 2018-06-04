Москва, 4 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Российские авиакомпании существенно снизили количество планируемых авиарейсов в Крым. Об этом пишет 4 июня «Коммерсантъ».

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР В салоне самолёта

По сведениям издания, летом 2018 года на крымском направлении авиаперевозчики выставили 2,1 млн кресел против 2,7 млн годом ранее. Эксперты связывают данный факт с открытием автомобильной очереди Крымского моста, а также с завышенными аэропортовыми тарифами в Симферополе.

Отмечается, что «Уральские авиалинии» сократили на 187 тыс. число кресел, Red Wings — на 64 тыс., «Аэрофлот» — на 51 тыс., «Россия» — на 74 тыс., у авиакомпании «Глобус» (входит в S7) сокращения достигли 42 тыс. кресел.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая были опубликованы результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым 37% граждан России хотели бы провести свой отпуск в Крыму. Уже летом 2018 года в Крым на отдых поедут 9% опрошенных.

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