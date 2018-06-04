Тбилиси, 4 июня, 2018, 09:21 — ИА Регнум.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Машинисты Тбилисского метрополитена забастовали и с утра 4 июня не вышли на работу, в результате чего метро остановилось. Причиной забастовки стало выдвинутое машинистами под чутким руководством профсоюзов требование повышения заработной платы по причине тяжелых условий труда. Столичные власти расценили действия бастующих как шантаж и нарушение закона и призвали их вернуться на рабочие места.

Как заявил на специальном брифинге 4 июня мэр Тбилиси Каха Каладзе, мэрия не собирается принимать необоснованные решения на основании шантажа со стороны определенной группы людей, так как это будет несправедливо по отношению к сотрудникам других столичных мунициальных учреждений.

«Недопустимо на основании шантажа принимать неоправданные решения, иначе я не буду прав перед воспитателями детских садов, педагогами школ, спасателями, врачами и работниками бригад скорой помощи, пожарными и другими работниками муниципальных служб, которые заботятся о Тбилиси и тбилисцах. Что касается забастовки машинистов метрополитена, народ должен знать, о каких зарплатах они ведут речь и к чему приведет выполнение их требований. Повышение зарплат машинистам автоматически приведет к повышению стоимости проезда в Тбилисском метрополитене, чего мы допустить не можем», — пояснил мэр.

По его же информации, на сегодняшний день зарплата машинистов метрополитена составляет от 1400 до 1800 лари, и это гораздо выше, чем получают педагоги школ, врачи скорой помощи, спасатели и работники других служб, а также другие сотрудники самого метрополитена.

Каха Каладзе напомнил, что после первой предупредительной забастовки машинистов Тбилисский городской суд вынес временное решение, которым запретил им проведение забастовок. Мэр подчеркнул, что на основании этого решения суда нынешние действия машинистов метрополитена незаконны, и призвал их прекратить забастовку и вернуться на работу.

Решением столичных властей на время забастовки и остановки работы метрополитена весь городской транспорт в Тбилиси будет обслуживать население бесплатно. Кроме того, мэрия на всех основных направлениях добавит автобусы, чтобы предотвратить вызванные остановкой метро неудобства и возможные проблемы.