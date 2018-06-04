Ростов-на-Дону, 4 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Ростовские велосипедисты организовали велотур в Крым и проехали по недавно открывшейся переправе между Таманью и Керчью. Путешественники протестировали, насколько Крымский мост комфортен для велосипедистов.

Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913

«Препятствий для проезда по мосту не возникло. Сотрудники службы безопасности моста проехали мимо нас на машине и по громкоговорителю предупредили, что на мосту останавливаться запрещено. Обочина широкая и безопасная. Ехать удобно, высокие заграждения хорошо защищают от бокового ветра. После съезда он ощущался гораздо сильнее», — цитирует участника велотура портал 161.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены императорского дома Романовых — великая княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович — проехали по Крымскому мосту на «Ладе Ларгус». Советник канцелярии главы императорского дома Владислав Пилькевич отметил, что Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России.

Напомним, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Протяженность объекта — 19 км. Для автомобилистов движение было запущено 16 мая.