Москва, 4 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, Совет Думы рассмотрит вопрос о возможном выступлении в нижней палате парламента президента Южной Кореи Мун Чже Ина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, это следует из материалов к Совету Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Глава Южной Кореи может выступить перед депутатами 21 июня. Мун Чжэ Ин планировал посетить чемпионат мира по футболу по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне спикер Национальной ассамблеи ЮАР Балека Мбете через спикера Госдумы Вячеслава Володина пригласила президента РФ Владимира Путина выступить перед парламентом страны.