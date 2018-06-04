Москва, 4 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Журналиста Аркадия Бабченко больше не существует — его превратили в посмешище те, кто придумал известную инсценировку, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

President.gov.ua Аркадий Бобченко и Петр Порошенко

«Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко», — сказала Захарова.

По ее словам, можно по-разному относится к взглядам Бабченко, его работе, однако из-за нелепых действий украинских правоохранительных органов, сначала заявивших об убийстве журналиста, а затем — о его «воскрешении», больше нет того журналиста, которому бы верили.

Захарова подчеркнула, что убийство журналиста в этом смысле совершила служба безопасности Украины.

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