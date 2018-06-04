Россия и Сербия проведут военные учения
Москва, 4 июня, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Сербии проведут совместные военные учения в августе 2018 года. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью газете «Красная звезда».
«Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооружённых сил Сербии», — сказал Картаполов.
По словам генерал-полковника, в учениях примут участие мотострелковое соединение из Ленинградской области, а также подразделения армейской авиации.
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