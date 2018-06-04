Ростов-на-Дону, 4 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. После очевидного провала в реализации проекта платного парковочного пространства в Ростове-на-Дону, городские власти продолжают искать способы наказания водителей. Так, сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв сообщил, что автовладельцев платить за стоянку всё-таки заставят, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Rostov-good.ru Зона платных парковок

В апреле 2018 года депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 17 ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Поправки касаются уточнения порядка предоставления информации при производстве по делам об административных правонарушениях. Так, по словам Кушнарёва, после принятия этого законопроекта в окончательной редакции муниципалитет планирует получить право доступа к персональным данным водителей для привлечения их к ответственности за неоплату стоянки автомобиля.

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Платные парковки в Ростове-на-Дону: нарушителям закон не писан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платное парковочное пространство в Ростове-на-Дону было организовано в сентябре 2016 года. Инвестором проекта выступила компания ООО «Ростовское парковочное пространство». Согласно утверждённому тарифу, автовладелец должен заплатить 35 рублей за час парковки в будни с 8:00 до 20:00. Но год спустя Виталий Кушнарёв признал, что платное парковочное пространство находится вне компетенции региональной Госавтоинспекции, а сам проект не работает и существует формально.

В начале 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что механизмы запуска проекта в полном объёме будут найдены. Но до сих пор к административной ответственности не был привлечён ни один автовладелец.

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