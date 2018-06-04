Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота России на Балтийском море (Балтфлот) взяло под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области от возможных террористических атак во время чемпионата мира по футболу-2018, сообщают 4 июня «Известия» со ссылкой на Главное командование ВМФ.

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Боевых корабли Балтфлота, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте, уже выдвинулись в зоны патрулирования. При этом точный состав кораблей не разглашается.

Кроме того, на побережье Финского залива развернуты батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Военные заступили на боевое дежурство, оборудовали позиции и замаскировали технику.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.