Рим, 4 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Предприниматель Джордж Сорос и лидер итальянской партии «Лига», вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обменялись «любезностями» и обсудили роль президента РФ Владимира Путина в итальянской и мировой политике, сообщает в понедельник, 4 июня, информагентство Ansa.

Джордж Сорос

Дискуссию начал Сорос, который был приглашен на Фестиваль экономики в итальянском Тренто. Он заявил, что «весьма озабочен» близостью нового правительства Италии к России. В его версии близость к России — один из элементов, на которых держится договоренность членов нового кабинета между собой.

«Путин хочет доминировать в Европе. Он не хочет ее уничтожения, но хочет выжать из нее все соки, потому что европейская экономика продуктивна, в то время как российская экономика при Путине способна только на то, чтобы эксплуатировать сырье и людей», — сказал Сорос.

Он добавил, что его особенную озабоченность вызывают близкие отношения Путина и Сальвини.

Итальянский вице-премьер в ответ заявил, что он «никогда не получал ни одной лиры, ни одного евро и ни одного рубля от России», что он считает Путина «одним из лучших государственных мужей» и что ему стыдно от того, что Сороса, «спекулянта без всякой щепетильности», приглашают в Италию.