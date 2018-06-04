Все карты и указатели московского метро переведут на английский
Москва, 4 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Московском метрополитене в течение 2018 года заменят все карты и указатели. Для того, чтобы иностранным туристам было легче и проще ориентироваться в подземке, информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях продублируют на английском языке, сообщается на портале мэра Москвы.
Также на выходах из станций метро разместят карты местности. Кроме того, на указателях отметят социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.
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К чемпионату мира по футболу — 2018 в поездах столичной подземки обновили схемы. На них отображены специальными значками отмечены стадионы «Спартак» и «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на картах есть логотип города-организатора ЧМ-2018.
Напомним, обновление навигации столичной подземки началось в конце 2017 года. Новые указатели и лайтбоксы появились уже на 138 станциях Московского метрополитена.
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Как сообщало ИА REGNUM, Москву начали украшать к чемпионату мира по футболу. Более 2000 приветственных флагов с символикой мундиаля установят около крупных городских трасс, на городских площадях и вдоль мостов через Москву-реку, а также на маршрутах следования от станций метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-зоне.
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