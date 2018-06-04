Москва, 4 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Московском метрополитене в течение 2018 года заменят все карты и указатели. Для того, чтобы иностранным туристам было легче и проще ориентироваться в подземке, информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях продублируют на английском языке, сообщается на портале мэра Москвы.

Карта московского метро на английском

Также на выходах из станций метро разместят карты местности. Кроме того, на указателях отметят социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.

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К чемпионату мира по футболу — 2018 в поездах столичной подземки обновили схемы. На них отображены специальными значками отмечены стадионы «Спартак» и «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на картах есть логотип города-организатора ЧМ-2018.

Напомним, обновление навигации столичной подземки началось в конце 2017 года. Новые указатели и лайтбоксы появились уже на 138 станциях Московского метрополитена.

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Как сообщало ИА REGNUM, Москву начали украшать к чемпионату мира по футболу. Более 2000 приветственных флагов с символикой мундиаля установят около крупных городских трасс, на городских площадях и вдоль мостов через Москву-реку, а также на маршрутах следования от станций метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-зоне.

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