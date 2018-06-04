Якутск, 4 июня, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Якутии сохраняется режим ЧС в связи с наводнениями в поселениях республики. На сегодняшний день, 4 июня, подтопленными остаются семь населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона. В Верхнеколымском районе республики вода стоит в двух населённых пунктах, в Среднеколымском — в трёх, и по одному селу подтоплено в Нижнеколымском и Усть-Янском районах.

ЯСИА Наводнение в селе Усть-Янск

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В селе Колымское уровень воды составляет 1040 см и в ближайшее время прогнозируется его повышение. В Зырянке вода постепенно спадает и уже достигла уровня 923 см при критическом 770 см (1 июня было 942 см). У города Среднеколымск ожидаются незначительные колебания уровня воды с сохранением опасной отметки.

В селе Берёзовка критическая отметка превышена на 59 сантиметров, в Верхнеколымске — на 56 см. Усть-Янск полностью подтоплен, оттуда эвакуируют людей, прогнозируется рост уровня воды в ближайшее время. Кроме того, в главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций по республике ожидают подтопления сёл Налимское, а также Походск и Черский.

«Особое внимание сосредоточено на паводковой обстановке на двух реках респулики — Колыма и Яна, — доложил о ситуации начальник ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин. — В Усть-Янском районе, село Усть-Янск, остаётся подтопленной 81 дворовая территория. Доставлена гуманитарная помощь и питьевая вода, из населённого пункта вывезли детей и часть жителей. Остаются подтопленными семь населённых пунктах. Из сёл Среднеколымского и Верхнеколымского районов в Якутск доставлены дети для дальнейшей отправки в детские лагеря. Ситуация управляемая. Находится на контроле правительства региона и ГУ МЧС России».

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие от паводка жители республики при наличии прописки и документов на подтопленное жильё получат компенсации. При частичной утрате имущества людям выплатят по 10 тыс. рублей из республиканского бюджета и 50 тыс. — из федерального, при полной — 20 и 100 тыс. рублей соответственно. Недостаточность компенсаций от государства будут компенсировать за счёт средств самих якутян — в регионе идёт активный сбор средств населением, акция получила название «Всем миром». Собранные благодаря ей средства власти региона намерены тратить не только на помощь подтопленцам, но и на восстановление пострадавших от воды объектов инфраструктуры.

Предварительная сумма ущерба от паводка пока оценивается в 1,186 млрд рублей. Из этой суммы 91,5 млн рублей потрачено на аварийно-спасательные работы, 724,9 млн потребуется на восстановление дорог, 89,7 млн — на восстановление объектов культуры, здравоохранения, образования и спорта, 79 млн — на ремонтные работы в ЖКХ и энергетике. На материальные выплаты пострадавшим из федерального бюджета потребуется более 200 млн рублей.

Пока остаётся неоценённым ущерб от воды в населённых пунктах, где наводнение ещё не закончилось.