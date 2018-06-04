Хух-Хото, Китай, 4 июня, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Лесной пожар в китайской Внутренней Монголии продолжает разгораться, в его тушении принимают участие уже 4320 пожарных и полицейских, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Пожар, начавшийся 2 июня в горах Большой Хинган, был потушен к вечеру 3 июня, однако возник очередной очаг, который разгорелся с новой силой. Он уже перебросился на соседнюю провинцию Хэйлунцзян в связи с сильнейшим ветром. Засуха и высокие температуры в районе резко усиливают вероятность новых очагов пожара. Для тушения используются вертолеты и специальное оборудование.

Напомним, что причиной лесного пожара в горах Большой Хинган стал удар молнии. Количество борцов с пламенем за последние сутки было увеличено в четыре раза.