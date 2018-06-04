Ватикан, 4 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал к возобновлению национального диалога в Никарагуа, где с середины апреля продолжаются столкновения между оппозицией и сторонниками правительства, пишет газета Le Figaro 4 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я присоединяюсь к моим братьям, епископам Никарагуа, и к их горю, вызванному насилием, совершаемым вооруженными группами, — сказал понтифик на площади Святого Петра. — Церковь всегда выступает за диалог, но для этого требуется истинная приверженность уважению свободы и, прежде всего, жизни. Я молюсь, чтобы насилие прекратилось, чтобы условия для диалога были восстановлены как можно скорее».

С начала беспорядков в Никарагуа погибли более ста человек, число раненых превысило тысячу. Оппозиция требует отставки президента Даниэля Ортеги, который возглавляет страну с 2007 года.