Красноярск, 4 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, осуществлявшей пропаганду терроризма на территории региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ 4 июня, всего задержаны 11 подозреваемых.

Задержание преступной группировки

Читайте также: Путин призвал спецслужбы уделить внимание выявлению ячеек террористов

По данным ведомства, двое из участников банды приехали в Красноярск из Киргизии, где организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок. Установлено, что вербовку соотечественников осуществлял лидер ячейки. Терроризм преступники пропагандировали с помощью видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна группа экстремистов была задержана в мае в Оренбургской области. Членов группы из девяти человек подозревают в организации деятельности запрещенного религиозного объединения экстремистской направленности «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, фигуранты уголовного дела на территории региона проводили собрания и вербовали новых членов. По месту жительства задержанных граждан провели обыски, во время которых изъяты большой объём литературы, электронные носители информации.