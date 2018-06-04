Барнаул, 4 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Некорректное поведение учительницы одного из престижных барнаульских лицеев стало поводом долгой судебной тяжбы, завершившейся в пользу двоих школьников, ставших в классе изгоями за то, что их родители не имели возможности оплачивать школьные взносы и скидываться на подарки. Как сообщил сегодня корреспонденту ИА REGNUM директор школы, суд признал, что слова «двоечник», «тунеядец» и «рыпается», которыми учитель пользовалась при общении с учениками, хотя и не являются оскорбительными, но унижают их честь и достоинство. Школе предстоит выплатить по 15 тысяч рублей родителям пострадавших.

Ваня за уроками. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Напомним, широкий общественный резонанс эта история получила после статьи ИА REGNUM «Филипок» по-барнаульски: почему двое второклассников стали изгоями?», опубликованной в ноябре 2016 года. Хотя описываемые в ней события начались годом ранее.

К примеру, маме Вани сказали, что при поступлении в школу нужно сделать взнос на нужды класса. Но денег в семье не нашлось, поскольку мать ребёнка попала в серьезное ДТП, требовалось дорогостоящее лечение и его опекуном стала бабушка. Она-то и обратила внимание, что внук стал приходить со школы в порванной на рукаве рубашке. Оказалось, что край у парты, за которой сидит Ваня, обломан.

«Он будет сидеть за этой партой, пока вы не сдадите деньги», — заявила учитель.

Кстати, даже после вмешательства директора школы, когда парту заменили, мальчик остался сидеть на последнем ряду, хотя на тот момент был самым маленьким в классе. Это про него учитель говорила: «Ваня это — ноль, пустое место».

Другой мальчик из этого-же класса — Илья — стал жаловаться на грубое поведение учителя с декабря 2015 года. Его мать говорит, что это стало происходить после того, как в семье родился третий ребёнок и семье было трудно найти 250 рублей, чтобы вскладчину купить учителю подарочную карту ювелирного магазина. Понять чем в действительности пугает школа ребёнка помог включенный диктофон, положенный в портфель ученика. После прослушивания записи выяснилось много любопытного. К примеру, Илью, имеющего речевой дефект учитель передразнивала перед всем классом, и что Ваня и Илья — «самые двоечники и тунеядцы ‑ и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы».

Самое интересное, что в суде учитель оказалась признавать на записи свой голос и школе пришлось потратить несколько десятков тысяч на экспертизы. Несмотря на то, что и суд и сотрудники минобразования, проводившие ранее проверку, подтвердили некорректное поведение учителя, наказание педагог не понесла — сроки для наложения взыскания были упущены.

«Отдуваться» пришлось директору школы: он полгода не получал стимулирующие выплаты. Признавая свою вину, он, тем не менее полагает, что родителям следовало бы лучше найти взаимопонимание с учителем, чем доводить ситуацию до скандала.

Редакции ИА REGNUMизвестны все координаты и фамилии фигурантов истории, а также и название учебного учреждения. Также мы располагаем аудиозаписями и копией заявления в прокуратуру. В самой статье эта информация не опубликована в интересах детей.