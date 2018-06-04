Вашингтон, 4 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Согласно опубликованной в конце прошлого года Стратегии национальной безопасности (СНБ) президента США Дональда Трампа, целью Вашингтона является противодействие своим давним стратегическим конкурентам в лице России и КНР. Важнейшим компонентом в осуществлении этого плана было сплочение традиционных союзников и партнеров Белого дома против угрозы, создаваемой китайским и российским «экспансионизмом».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Тем не менее Трамп, вместо того чтобы привлекать на свою сторону союзников США, стал подрывать трансатлантические отношения и отталкивать друзей и партнеров Вашингтона еще дальше, тем самым давая Пекину и Москве больше пространства для маневра, пишет Эрик Браттберг в статье для американского издания The National Interest.

Данную тенденцию лучше всего иллюстрируют два недавно принятых Трампом решения. Прежде всего, это введение по каким-то причинам, якобы связанным с обеспечением национальной безопасности, односторонних торговых пошлин на ввоз из стран-союзниц США стали и алюминия.

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Последующий за этим торговый спор может перерасти в настоящую торговую войну, что в еще большей степени скажется на и без того холодных отношениях между Вашингтоном и ЕС. Очевидным образом нынешняя риторика Трампа очень далека от заявленной в СНБ необходимости «добиться честных и взаимовыгодных торговых практик» с ЕС, а также «устранить барьеры для роста». Введение пошлин теперь усложнит задачу создания общей трансатлантической повестки дня в отношении КНР.

Вторым решением Трампа, создавшим самый серьезный раскол в трансатлантическом единстве со времен вторжения в Ирак, стал его выход из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. И дело не только в том, что Трамп вывел США из многостороннего соглашения, а в том, что сделал он это в одностороннем порядке, не считаясь с опасениями своих союзников.

Если учесть значимость СВПД для стран ЕС, то становится очевидным, что противодействие решению Трампа неизбежно потребует шагов в сторону других игроков для сохранения соглашения и поддержания внешнеполитической автономии в отношении Трампа. Например, с тех пор, как Трамп вышел из СВПД, и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон успели обсудить вопрос расширения сотрудничества по Ирану с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этому у Москвы появилась возможность позиционировать себя в качестве незаменимого партнера и выработать более позитивную повестку дня с ЕС.

Более того, из-за одностороннего решения Трампа Пекин и Москва могут заявить о своем моральном превосходстве на фоне безответственности и бездумности Вашингтона в глазах стран ЕС.

И хотя даже при Трампе США по-прежнему приверженны НАТО и даже выделяют альянсу дополнительные ресурсы, односторонний подход нынешнего главы Белого дома к таким вопросам, как торговля и Иран, носит контрпродуктивный характер, когда дело касается противодействия Китаю и России.

Вместо того чтобы идти Вашингтону на попятную, страны ЕС начинают искать противовес Вашингтону, увеличивая стратегическую автономию от США, а также формируя более прочные связи с другими державами для защиты своих интересов. В долгосрочной перспективе это может привести к дальнейшему ослаблению трансатлантического единства, а также изоляции Вашингтона, который будет в меньшей степени противодействовать Пекину и Москве.

Иными словами, заключает автор, выбирая драки там, где не надо, Трамп подрывает жизненно важные национальные интересы США, заключающиеся в сдерживании Китая и России. И ядром проблемы является его неспособность определить, где у Вашингтона союзники, а где противники. И хотя новая СНБ и выступает за «углубление сотрудничества с европейскими союзниками для противодействия силам, которые угрожают подорвать ценности, интересы безопасности и общее видение» страны, Трамп, по сути, сам отталкивает от США друзей.

И единственными, кто выигрывает от ослабления трансатлантического партнерства, становятся лидеры КНР и России. И хуже всего то, что Трамп, похоже, даже и не беспокоится или не видит происходящего перестраивания курса своих союзников.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10%. Несмотря на то что первоначально для стран ЕС, а также Мексики и Канады были сделаны исключения, 31 мая пошлины стали действовать в том числе и для этих государств. В ответ на это официальные лица ЕС заявили о начале разбирательства во Всемирной торговой организации. С тем же заявлением выступили и в Канаде.

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