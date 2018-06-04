Дамаск, 4 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Демократические силы Сирии, поддерживаемые коалицией, возглавляемой США, начали спецоперацию по борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 4 июня Kurdistan.ru.

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Целью операции является освобождение от террористов занимаемых ими территорий. Наземная операция будет проходить при поддержке артиллерийского огня коалиции.

Напомним, вооруженные силы США действуют в Сирии без приглашения законного правительства страны, таким образом, их пребывание здесь незаконно. Единственный предлог, по которому американцы могут оставаться в стране, — это борьба с террористическими группировками.