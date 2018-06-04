Пхеньян, 4 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Руководство Северной Кореи сменило трех высокопоставленных военных на фоне подготовки к саммиту с представителями США. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Трое высокопоставленных военных покинули свои посты», — передает вещатель.

По данным источников агентства, в отставку были отправлены начальник главного политического управления северокорейской армии Ким Чон Гак, министр народных вооружённых сил КНДР Пак Ён Сик и глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мён Су.

Аналитики предполагают, что решение Пхеньяна об увольнении высокопоставленных военных может быть связано с желанием «утихомирить» силовиков перед переговорами с главой Белого дома Дональдом Трампом о денуклеаризации полуострова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести переговоры в Сингапуре 12 июня 2018 г. Переговоры лидеров двух государств уже срывались после взаимных агрессивных заявлений с обеих сторон, однако к концу мая стороны вернулись к подготовке встречи.

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