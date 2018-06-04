Берлин, 4 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В Германии депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в G8, об этом она заявила в интервью Deutschlandfunk.

Kremlin.ru Владимир Путин

По ее словам, после того, как Россию исключили из «Большой восьмерки», Соединенные Штаты проводят политику, которую остальные страны G8 не желают, при этом Россия играет важную роль в решении мировых и экономических проблем.

«Это политика, в которой мы подчинили себя США, и это нужно преодолеть. Возвращение России в G8 станет противовесом», — заявила Вагенкнехт.

Напомним, Россия вышла из состава «Большой восьмерки» после воссоединения Крыма с РФ и последовавшей за этим резкой критики Запада.

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