Луганск, 4 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Четыре раза украинские силовики нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 3 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Согласно сообщению, Киев обстрелял пгт Калиново, села Пришиб, Лозовое и Калиновка. Украинские военнослужащие стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, 30 марта 2018 года Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) подписали соглашение о «пасхальном» перемирии, однако военнослужащие ВСУ не перестали обстреливать населенные пункты Донбасса. В результате гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура.