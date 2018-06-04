Гватемала, 4 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. По меньшей мере 7 человек погибли и 20 получили ранения в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает агентство Prensa Latina 4 июня.

Kevin.Sebold Извержение вулкана Фуэго

По всей стране объявлен оранжевый уровень угрозы, в наиболее пострадавших муниципалитетах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес — красный. Количество эвакуированного населения превысило 3 тысячи человек. Деревня Эль-Родео уничтожена потоком лавы, обрушены две линии электропередач. Количество пропавших без вести не определено. Взлетно-посадочная полоса столичного аэропорта Ла-Аврова загрязнена пеплом и песком.

Президент страны Джимми Моралес выразил благодарность правительствам Мексики, Гондураса и Сальвадора, которые оказывают материальную поддержку Гватемале в борьбе с последствиями извержения вулкана.